Düztabanlık hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Murat Öztürk

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan düztabanlık hastalığı ilgili detaylar...

DÜZTABANLIK NEDİR?

Düztabanlık (pes planus) halk arasında taban düşüklüğü olarak da bilinmektedir. İnsan ayak ve ayak bileğinde 26 farklı kemik ve bu kemikleri bir arada tutan birçok eklem bulunmaktadır. Ayrıca onlarca kas, tendon ve bağ ayak yapısını desteklemektedir. Yetişkin bir insanın ayağına tabanından bakıldığında, ayak kemerleri denilen enlemesine ve boylamasına yerleşimli çukurluklar görülmektedir. Ayak kemerlerinin yapısı bir insanın ayağındaki yük dağılımının nasıl olduğunu ve yürümesine etkisini belirler. Kemerlerin strese ve çeşitli yüzeylere uyum sağlamak için sağlam ve esnek olması gerekir. Ayak kemerlerinin olmadığı veya az olduğu durumlar düztabanlık olarak tanımlanır. Düz tabanlık durumunda, vücut ağırlığını yere üç noktadan dağıtan ayağın bu özelliği bozulur ve oluşan biyomekanik değişikliklere bağlı bir takım sorunlar yaşanabilir.

DÜZTABANLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağrı

Düztabanlık durumunda en sık karşılaşılan belirti gerilmiş kaslar ve bağlardan kaynaklanan ayak ağrısı ve baldırlarda ağrıdır. Diz ve kalçadaki anormal stres bu eklemlerde de ağrıya neden olabilir

Ağrılar;

Ayak bileği içlerinde

Ayak kemerlerinde

Baldırlarda

Diz eklemlerinde

Kalça eklemlerinde

Belde hissedilebilir.

Ayakkabıların çabuk deforme olması

Düztabanlıkta olması geren basış şeklinin bozulmasına bağlı ayakkabıların özellikle iç tarafları daha hızlı bir şekilde aşınabilir.

Bacakların çabuk yorulması

Ayaklarda sertlik veya uyuşma hissi

Ayaklarda şişlik

Ayaklarda basış bozukluğuna ikincil gelişen nasırlaşmalar

Yürüme veya denge ile ilgili sorunlarla da karşılaşılabilir.

DÜZTABANLIK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Düztabanlıkta tedavi, sorunun ciddiyetine ve nedenine bağlıdır. Düztabanlık ağrı veya başka zorluklara neden olmazsa, genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Ayak kemer destekleri (ortez cihazları) düztabanlığa bağlı ağrıları hafifletmek için faydalı olabilir.

Ayak kıvrımlarını destekleyen özem tasarlanmış destekler de tercih edilebilir. Ayak kemerini destekleyen cihazlar düztabanlığı tedavi etmez, sadece şikayetleri azaltır.

Germe egzersizleri. Özellikle kısa aşil tendonuna bağlı gelişen düztabanlıkta bu tendonu rahatlatan egzersizler fayda sağlamaktadır.

Fizik tedavi de zaman zaman düztabanlığa bağlı ağrılar için yararlı olabilir.

Dinlenme ve buz tedavisi ağrılar için faydalıdır. Özellikle şikayetleri arttıran etkinliklerden kaçınılmalıdır. Ağır sporlar yerine yürüyüş, bisiklet veya yüzme tercih edilebilir.

Yaşanan ağrılar için doktorun tavsiye edeceği ağrı kesiciler kullanılabilir.

Diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi düztabanlığı daha kötü hale getirebilecek risk faktörleri kontrol altına alınmalıdır.