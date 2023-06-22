Dzeko Icardi'den kopya çekti. Boşnak yıldız Türkçe şarkı söyledi

Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etti. Tecrübeli yıldız, sarı lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir.



Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

BENİ SEV ŞARKISINI SÖYLEDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Edin Dzeko transferini Hande Yener'in "Beni Sev" şarkısıyla duyurdu.

Icardi'nin "Yangın yeri hep buralar sayende" şarsınının ardından Dzeko'da Türkçe bir şarkıyla ilk kez Fenerbahçe taraftarına seslendi.



Videoda açıklamalarda bulunan Dzeko, "Merhaba Fenerbahçe Ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum, hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.