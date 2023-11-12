Dzeko kime kızdı. Fenerbahçe galibiyeti nasıl kaçırdı. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç /YENİÇAĞ

Milli ara öncesi başladığı gibi sona eren maç sonrası; sayısız pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe, Galatasaray ile puanlarını 31'de eşitleyerek averajla liderliği geri aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın artık bazı ezberleri bozması gerektiği, bu akşamki maçtan geriye kalan en net mesaj oldu.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın geçtiğimiz gün deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybetmesi sonrasında 'yaralı' Fenerbahçe için Adana Demirspor deplasmanında alınacak 3 puanın önemi iyiden iyiye artmıştı. Sarı lacivertliler önce; 19'da 19'luk galibiyet serisine Trabzonspor'un Kadıköy'de son vermesine şahit oldu. Ardından UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan'daki mücadelede Ludogorets'e kaybetti. Tabii bu yenilgilerde Djiku, Becao, Serdar Aziz ve Fred'in sakatlıklarının, stoperdeki alternatif Samet Akaydin'in akıl almaz hatalarının ve zor bir dönemden geçmesinin büyük etkisi vardı.

SAMET AKAYDİN İÇİN BİR ŞANS DAHA...

Adana'da 'kendini yeniden bulmak' isteyen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, stoperde yine Samet Akaydin'e güvenmeyi seçti. Oyuncusunu kaybetmek istemeyen Kartal, Ludogorets maçında ilk 11 oynattığı 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i bu kez sahaya sürmemişti. Eski bir Adana Demirsporlu olan Samet, bu mücadeleye yüksek bir motivasyon ve konsantrasyonla çıkmıştı.

İlk dakikalarda ön alan baskısını yapan Fenerbahçe, rakibine oyundaki dominant duruşunu kabul ettirmişe benziyordu.

EN BÜYÜK SİLAHLARI: HIZ VE ANİ AKINLARDI

İki takımın da en önemli özelliklerinden biri bekleri, kanat oyuncuları ve hücumcu orta sahalarının hızıydı. Adana Demirspor ya da Fenerbahçe'den hangisi topu kaparsa kapsın, birkaç saniye içinde rakip kaleye akınını tamamlıyordu. İşte böyle yüksek bir tempoda giriş yaptık dolu tribünlerin önünde oynanan mücadeleye... Fenerbahçe cephesinde Ludogorets maçında eksi puan alan kaleci Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'ın başlayacağı gibi bir dedikodu dolaşıyordu ancak İsmail Kartal yine Hırvat kaleciyi sahaya sürdü.

İLK 15'TE 5 KEZ ERTAÇ'A TAKILDILAR!

Mücadeleye hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; ilk 15 dakikada Samet Akaydin'in kornerden gelen topta yaptığı vuruş, Dzeko (iki defa), Tadic ve Szymanski'nin şutlarıyla Adana Demirspor kalesini yokladı ancak kaleci Ertaç tüm bu kritik pozisyonlarda gole izin vermedi. Sarı lacivertlilerin, rakibi Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Adana'ya ne kadar yüksek bir konsantrasyonla geldiğinin göstergesi gibiydi bu baskı sanki...

FRED'İN YOKLUĞU VE ZAJC'IN KIRILGANLIĞI...

Maçın ilk diliminin ardından biraz geriye çekilip dinlenme ihtiyacı hisseden Fenerbahçe'de Zajc’ın gerideki kırılganlığı hep bir yerden takımın belini büktü. Birinci ve ikinci bölgelerle, ikinci ve üçüncü bölge geçişlerini yapacak/yaptıracak adam her daim Ferdi Kadıoğlu olmamalı(!)

Orta sahada Fred öyle geniş bir alana hükmediyormuş ki; yokluğunda çıplak orta alan çıplak kaldı. Fenerbahçe'nin işleri yine orta saha düğümü nedeniyle zora girdi. Yarım saatlik dilimi iki takımın da karşılıklı gol bulamaması ve Adana Demir'in isabetli şut atamaması ile geçtik.

EDIN DZEKO SAHANIN HER YERİNDEYDİ

Karşılaşmada birinci devrenin sonlarına yaklaşırken akılda kalanlar arasında Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun rakip ceza sahasından, kendi yarı alanına her yerde oluşu ve normal bir 6 numaradan daha fazla top kazanması ile yaptığı pas servisleri kaldı. Gerçekten çok büyük bir profesyonel Dzeko... Takımdaki oyuncular Dzeko kadar konsantre, Tadic kadar detaycı ve Ferdi kadar istekli olsalar, Fenerbahçe pek çok rakibini rahatlıkla geçebilir. Ancak özellikle orta sahadaki Zajc ile Crespo'nun yanı sıra Osayi, böyle bir görüntü çizmekten uzaktı...

SON VURUŞLAR ZAYIF KALINCA...

Devre boyunca Adana Demirspor 1 şut denedi ve hiç isabet bulamadı. Buldukları tek kritik pozisyonda ise Ferdi golü önledi. Sarı lacivertliler ise tam 13 şut denedi ve 7 isabet buldu. Ferdi Kadıoğlu 42. dakikada uzaktan denediği şutta gole çok yaklaştı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Fenerbahçe için başarılı, Adana Demirspor için kaleci Ertaç Özbir'e dua edilecek bir devreydi. Kanarya, son 2 maça oranla daha toparlanmış gözüktü.

Bu kadar baskıya golün gelmemesinin başlıca sebebi Ertaç oldu. Fenerbahçe son 2 maça oranla daha toparlanmıştı ancak son vuruşlarda zayıf kaldı.

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ GÖRÜNDÜ

İkinci devreye girilirken, madalyonun öteki yüzü gibi değişmiş bir taraf dengesi vardı maçta... Ev sahibi Adana Demirspor, 47. dakikada Gravillon'un müthiş şutunda üst direğe takıldı ve golden oldu. Oyunun akışını kendi dilediği gibi yönlendirmeye başlayan Adana temsilcisi, 60'lı dakikaların başında bu defa Ndiaye'nin kafa vuruşuna gole yaklaştı ancak top kaleyi bulmayıp kenardan dışarı gitti.

60 ve 70. dakikalar arasında maçtaki tempo iyice düştü. Sanki iki takım da dinlenmek için fırsat yakalamış gibiydi.

'TRENDYOL SERBEST GÜREŞ LİGİ'

Ardından 70'lerde bir anda saha kenarı karıştı... Oosterwolde ile Belhanda'nın Adana Demirspor yedek kulübesi önünde birbirlerini formalarından çektikleri pozisyon sonrası Oosterwolde'ye yapılan 'serbest güreşi' andıran müdahale sonrası yalnızca bu iki oyuncuya sarı kart çıkması ilginçti. O anlarda âdeta 'Trendyol Serbest Güreş Ligi' başladı gibi bir alan oluştu.

Fenerbahçe, Dzeko ve Zajc'ı kenara alırken, Batshuayi ile Bartuğ Elmaz oyuna girdi. Dakikalar ilerledikçe stres arttı ve Dzeko'nun iki defa kale önünde şut atmadığı pozisyonlar nedeniyle Boşnak golcü hem kendisine hem de takım arkadaşlarına kızarak kulübeye girdi.

KARTAL ARTIK EZBER BOZMALI...

Maçın geneline bakacak olursak; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyuncu değişiklikleri ve yeni strateji üretmekte çok zorlanıp, geri kaldığını gördük. Zajc ve Szymanski kayıpları oynarken oyundan İrfan Can'ın çıkarılması, Kent değişikliğinde çok geç kalınması Kartal'a yazar...

Maçın bitimine eklenen 7 dakikalık süreçte iki takım da istediklerini yapabilecek fırsat bulmadı. Kaos futbolu ve sert faullerle geçilen uzatmalar sonrasında taraflar golsüz beraberlikle puanları paylaşarak milli araya girdi: 0-0. Fenerbahçe puanlarını eşitlediği Galatasaray'dan 31 puana ulaşarak liderliği geri aldı.