Olimpiyatların dördüncü gününde de altını bulamadık

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın 3. Gününde Okçularla bronz madalya alan Türkiye, oyunların 4. Gününde ise sürpriz bir zafere imza atarak Atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakalarında final oynadı…

Altını 2 sayıyla kaçıran Atıcılarımız gümüşte kaldı…

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan takımımız, final mücadelesinde Sırbistan’a 16-14 yenilerek gümüşte kaldı…

Oyunlar öncesinde kimsenin madalya şansı vermediği Atıcılarımızın bu başarısıyla ‘gururlanmadık’ dersek yalan olur…

Millilerimiz sadece gümüş madalya almakla kalmadıkları gibi, Atıcılıkta tarihimizin ilk madalyasını da kazanmış oldular…

Altını kaçırdıklarına üzüldük mü?

Elbette üzüldük…

Burun farkıyla Sırplar altına uzandılar…

Türkiye önemli bir madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç’e ne kadar teşekkür etsek azdır…

NESLİHAN YİĞİT ARIN’DAN İLK ZAFER

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Badminton Tek Kadınlar J Grup Müsabakası’nda Neslihan Yiğit Arın, Perulu rakibi Ines Lucia Costillo ile karşılaştı…

Neslihan Yiğit Arın rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup etti…

Neslihan’ın başarılı performansı, açık konuşmak gerekirse yüzümüzü güldürdü.

VEDAT’A ÜZÜLDÜK

Paris Olimpiyat Oyunları’nda judo da nedense yüzümüz bir türlü gülmüyor…

Judo Erkekler 81 kiloda ülkemizi temsil eden Vedat Albayrak, Bahreynli rakibi Askerbii Gerbekov'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi…

Son 16’da karşısına “kim çıktı” dersiniz?

Takonari Nagese…

Tokyo 2020’de elendiği Takonari Nagase ile karşılaşan Vedat Albayrak güçlü rakibine yenilerek oyunlara veda etti…

Aynen Salih Yıldız’ın dramatik şekilde veda ettiği gibi…

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KADINLAR BOKSTA YOLA DEVAM

Türkiye’nin Paris Olimpiyatları’nda kadın yumruklar, Türkiye’nin yüzünü güldürmeye devam ediyorlar…

Kadın boksörlerimizden Hatice Akbaş çeyrek finale yükselirken, Esra Yıldız Kahraman ise son 16’da…

Oyunların ilk maçında Büyük Britanyalı sporcuyu mağlup ederek son 16’ya kalan Hatice Akbaş, bugün gündüz seansında oynanan maçta Avustralyalı Tiana Echegaray’ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı…

Karşılaşmanın 3 raunda da rakibine üstünlüğünü hissettiren, özellikle direk ve kroşelerle rakibini zor durumda bırakan Hatice Akbaş, 1 Ağustos Perşembe günü Moğol rakibi Enkhjargal ile yarı final mücadelesi verecek…

Kadınlar boksta yüzümüzü güldüren bir diğer boksörümüz ise Esra Yıldız Kahraman oldu…

Esra Yıldız Kahraman, Marine Colette Camara'yı mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı…

Tecrübeli sporcumuz, son 16 turu maçında Tunuslu Khouloud Hlimi ile 2 Ağustos Salı günü çeyrek final mücadelesi verecek.

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Erkekler boksta ne yazık ki çok başarılı değiliz…

Samet Gümüş’e üzüldük, ama Kaan Aykutsun’a çok daha üzüldük…

Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov’a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi…

Tecrübeli Kazak rakibi karşısında etkili olamayan Samet Gümüş, maçı 5-0 kaybetti ve oyunlara veda etti…

80 kiloda Kaan Aykutsun, ilk maçında İtalyan rakibini rahat geçerken, ikinci karşılaşmasında iki Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kübalı Lopez ile karşılaştı…

Akşam seansında oynanan maçın ilk raundunu 3-2 önde bitiren Kaan Aykutsun, ikinci raundu 5-0 kaybetti…

Üçüncü raunda başa baş mücadelesine rağmen karşılaşmayı kaybeden Kaan Aykutsun’da eve dönen sporcular kervanına katıldı…

Şunun altını çizmekte yarar var; Kaan Aykutsun, bu performansını sürdürdüğü müddetçe, önümüzdeki Avrupa, dünya şampiyonalarında isminden epey bahsettirecek gibi duruyor…

Güçlü fiziği ve sert yumrukları ile dünyayı döveceğine kalıbımı basarım.

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METE GAZOZ BİLDİĞİNİZ GİBİ

Allah nazarlardan esirgesin…

Kimi mi?

Tabi ki Mete Gazoz’u…

Bir zamanlar Naim Süleymanoğlu ile Haltere sevdalanmıştık, şimdi de Mete Gazoz ile Okçuluk vazgeçilmezimiz oldu…

Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları klasik yay branşı ikinci turunda karşılaştığı Tayvanlı Chih-Chun Tang'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi…

Paris’teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada’yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi…

Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi ve gururumuz olmaya devam etti…

Türk milletinin hem gözüne hem de gönlüne giren Mete Gazoz,

Milli okçu, 16 turunda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak…

Büyük ihtimalle bu turu da geçecek olan Mete, adım adım atına doğru yoluna devam edecek.

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Paris Olimpiyatları’nın 4. Gününde 43 ülke madalya kazandı…

Türkiye ise 1 gümüş ve bir bronz madalya ile 24. Sırada kendine yer buldu…

Bizim, en kısa zamanda altına ulaşıp, sıralamada daha yukarılara tırmanmamız lazım.