e-Devlet doğum raporu nasıl alınır? e-Devlet doğum raporu sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Doğum raporu sorgulama işlemleri kadın kullanıcılar tarafından e- Devlet sistemi üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Peki, e-Devlet doğum raporu nasıl alınır? e-Devlet doğum raporu sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

e-Devlet doğum raporu nasıl alınır? e-Devlet doğum raporu sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

e-Devlet Kapısı’nda bulunan “doğum raporu sorgulama” bir süre önce aktif hale getirildi. Peki, e-Devlet doğum raporu nasıl alınır? e-Devlet doğum raporu sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı’nın e-Devlet Kapısı’nda yer alan hizmetlerinden biri olan “doğum raporu sorgulama” işlemleri rapora sahip olan kadın kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

E-DEVLET DOĞUM RAPORU SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı’nda yer alan yeni işlemler arasında bulunan “doğum raporu sorgulama” bir süre önce aktif hale getirilmişti.473 kuruma ait 3 bin 864 farklı işlem 40 milyonu aşkın kullanıcı tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

İşte adım adım e-Devlet doğum raporu sorgulama işlemleri:

- TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet’e giriş yapın.

- Ana sayfada yer alan arama butonuna “doğum raporu soğulama” yazın ve aratın.

- Karşısına çıkan sayfada Sağlık Bakanlığı’na ait ilgili işlemi seçin.

- Mevcut raporunuz varsa açılan yeni sayfada sorgulama sonucu yer alacak. Eğer farklı bir kullanıcı iseniz “Bu hizmetten sadece doğum raporu bulunan kadın kullanıcılar faydalanabilir” notu ile karşılaşacaksınız.

E-DEVLET ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak “Şifre Değiştirme” sayfasına yönlendirilir.

Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir.

Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

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