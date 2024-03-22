E-ticaret sektörü İstanbul’da buluşuyor

Dünyanın buluşma noktası olan İstanbul’da, 18-21 Eylül tarihleri arasında Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek E-Commerce İstanbul Fuarı’nda, e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalar bir araya gelecek.

E-ticaretin tüm bileşenlerinin yer alacağı fuarda, beklentilerin de karşılanacağını ifade eden fuarın düzenleyicisi konumundaki ED Fuarcılık’ın Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Fuarımızda servis sağlayıcılardan, bu alanda faaliyet gösteren KOBİ’lere kadar tüm katılımcıların beklentileri karşılanacak. E-ticaret alanında faaliyet gösteren devlerin de yer alacağı fuarda, bu sektörün geleceği olan start-up firmaları da olacak. E-ticaret firmalarına çözüm sağlayan teknoloji şirketleri ile kargo şirketleri, depolama çözümü sunan şirketler, lojistik firmaları fuarımızda buluşma imkanı bulacak. Kısacası, A’da Z’ye e-ticaret sektörünün içinde yer alan tüm birimler İstanbul’da buluşacak” diye konuştu.

150’DEN FAZLA KATILIMCI

Şubat ayında İstanbul’da dünyanın en büyük ikinci kara Boat Show fuarını düzenlediklerini hatırlatan ED Fuarcılık’ın Kurucu ortağı Emel Yılmaz, “Türkiye'nin en prestijli e-ticaret fuarı olacak. Katılımcıya ve gelen ziyaretçiye doğru hizmetin sunulacağı bir buluşma noktası yaratacağız. Bunu, Boat Show’da yapmayı başardık. Buradaki tecrübemizi, e-ticaret fuarımızda da kullanmak istiyoruz. 150’den fazla firma fuarımızda yer alacak. Toplam alanımız ise 5 bin metrekarenin üzerinde. Ayrıca, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı gibi prestijli bir alanda fuarı düzenlememiz, dünya e-ticaret devlerinin de ilgisini çekiyor. İstanbul’un göbeğinde, ulaşılması kolay bir yerde olmak e-ticarete yeni başlamış bir girişimci için de dünya devi bir firmanın CEO’su için de büyük bir fırsat. Yapacağımız fuarla İstanbul’da ciddi bir ekonomi oluşmasını sağlayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Yılmaz, fuar kapsamında birçok seminer de düzenleneceğinin altını çizdi.