E-Ticaret Treni Kalkıyor

E-ticaretin hızla yükseldiğini anlatan haberleri görmek artık sürpriz değil, değil mi?

Bir sabah uyanıyoruz, sevdiğimiz markanın online satış rekoru kırdığı haberini alıyoruz; ertesi gün mahallemizdeki küçük bakkalın bile siparişleri mobil uygulamadan aldığını öğreniyoruz.

Peki ya bu değişim nereye kadar devam edecek?

Geçen gün, Statista'nın yayınladığı verilerde ilginç bir bilgi gözüme çarptı.

Özellikle DHL eCommerce'in yaptığı tahminlere göre, 2025-2029 yılları arasında e-ticaret alanında dünyada en hızlı büyüyen ülke Türkiye olacakmış!

Üstelik yıllık büyüme oranımız tam %11,58 ile zirveye çıkıyor. Arkasından Brezilya (%11,56), Rusya (%10,95) ve Güney Afrika (%10,42) geliyor.

Tabii, bu rakamlar şimdiden bizi heyecanlandırmaya yetiyor.

Bir futbol ligi gibi düşünürsek, şu an e-ticaret liginin liderlik koltuğuna oturmuş durumdayız ve önümüzdeki birkaç yıl içinde bu tempoyu koruyabilirsek, şampiyonluk kupası bizim!

Hızlanıyoruz, büyüyoruz ve hatta dünya çapında dikkat çekiyoruz. Yani bu süreçte akıllı davranan, dijitalleşmeye uyum sağlayan şirketler ve girişimciler için dev fırsatlar var.

Bugün Instagram üzerinden sadece birkaç paket kahve satışı yapan küçük bir işletme, doğru adımları atarsa birkaç yıl sonra belki de milyonlarca liraya ulaşan büyük bir markaya dönüşebilir.

"Abartıyor musun?" diyenler olabilir, ama trend tam olarak bunu gösteriyor.

Aslında burada bahsettiğimiz değişim, geleceğin ekonomisini şekillendiren önemli bir güç. 2019’dan beri sürekli yükselen e-ticaret gelirleri, 2029’a kadar da hiç hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor.

Özellikle gıda kategorisi için durum oldukça çarpıcı. 10 yılın sonunda tam 1,23 trilyon dolarlık dev bir pazardan söz ediyoruz.

Sadece market siparişlerimizin, akşam evde otururken tek tıkla kapıya gelmesinden bahsetmiyoruz; aslında yepyeni bir ekonomik düzenden bahsediyoruz.

Bana sorarsanız, treni kaçırmamakta fayda var. Çünkü önümüzdeki 5 yıl, gerçekten heyecan verici görünüyor.

Bir zamanlar yol yapardık; şimdi bağlantı kuruyoruz. E-ticaret, yeni çağın ipek yoludur…

Hazır mısınız?