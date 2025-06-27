E-Ticaretin devleri satıldı! Sırada kim var?

Eskiden bir reklam görür, hoşumuza giderse ürünün peşine düşerdik. Siteye gir, üye ol, sepete ekle, ödeme yap derken alışveriş bazen “vazgeçmeye” kadar uzardı.

Artık işler değişiyor. Reklamlar bile alışveriş platformuna dönüşüyor. PayPal’ın ABD’de devreye aldığı Storefront Ads mesela…

Hani şu reklama tıklamadan ürünü alabileceğiniz, uygulamadan çıkmadan ödeme yapabileceğiniz sistem. Bayağı bildiğin, reklamın içinde mağaza var. Al, öde, devam et…

Sanki videoyu bile durdurmadan çorap alabiliyorsun gibi. Dijital dünyada “kesintisiz deneyim” derler ya, tam da o.

Peki bu işin Türkiye tarafı boş mu duruyor? Elbette hayır. Son dönemde bizim e-ticaret dünyasında da büyük hareketler var.

Mesela IdeaSoft, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret altyapı sağlayıcılarından biri, artık yeni bir çatı altında.

Kurucu ortaklardan Seyhun Özkara LinkedIn’de duyurdu: IdeaSoft, Sipay Global tarafından satın alındı. Rekabet Kurumu’ndan da geçmiş, yani tamamen resmiyete kavuşmuş. CEO koltuğuna da Sinan Akdal oturmuş. Bu satın almanın arkasında e-ticaret altyapısı ile ödeme sistemlerinin artık daha entegre bir yapıya geçme ihtiyacı var diye düşünüyorum.

Benzer bir gelişme de başka bir yerli dev olan Ticimax cephesinde. Bu kez alıcı team.blue, Avrupa merkezli bir dijital çözüm sağlayıcısı. Onlar da Ticimax’in çoğunluk hissesini almış durumdalar.

İşlem henüz son onayları bekliyor ama belli ki bu yıl Türkiye’deki e-ticaret altyapısı pazarında taşlar ciddi şekilde yerinden oynuyor. Yani yerli oyuncular artık sadece yerel değil, küresel ağlara entegre oluyorlar.

Şimdi sırada TSoft mu var? Yerli altyapı sağlayıcılarının bu kadar dikkat çektiği bir dönemde, TSoft gibi güçlü oyuncuların da masada olması şaşırtıcı olmaz.

Yurt dışına bakalım… Hollanda’da e-ticaret yeniden hız kazanmış. Thuiswinkel Market Monitor verilerine göre, 2025’in ilk çeyreğinde 9 milyar Euro’dan fazla harcama yapılmış.

Yıllar sonra ilk kez online alışverişlerde artış var. Özellikle “Ev ve Yaşam” kategorisi resmen uçuşa geçmiş, %46 büyüme az buz değil. Düşünsenize, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar online alışveriş oranı bir yılda %24’ten %36’ya çıkmış.

Evde kalmaya meyilli toplumlar, rahatlıkla bir tıkla alışverişe yönelmişler. Dikkat çekici başka bir veri daha var: ABD merkezli sitelerin payı düşmüş. %12’den %8’e gerilemiş.

Yani Avrupa, kendi dijital mağazalarını daha çok tercih etmeye başlamış gibi görünüyor.

Bu noktada kripto parayı da es geçmeyelim.

Shopify, yeni bir adım atarak USDC ile ödeme almaya başladı. Hem Coinbase hem Stripe ile iş birliği yapmışlar. Düşünsenize; dolar, euro gibi para birimlerine bire bir sabitlenmiş dijital para ile alışveriş yapıyorsunuz. Üstelik işletmeler ödemeyi ister yerel para biriminde ister doğrudan USDC olarak alabiliyor.

Şimdi bu sistem Türkiye’ye de entegre olursa, kur farkı ve yurt dışı işlem ücretleri olmadan e-ihracat yapmak mümkün hale gelir. Özellikle mikro ihracat yapan satıcılar için devrim gibi bir şey.

Toparlarsak; artık reklamlar mağazaya dönüşüyor, e-ticaret şirketleri birleşiyor, kripto paralar ticarette rol alıyor ve insanlar ev tekstilini bile online almayı tercih ediyor.

E-ticaret artık sadece bir alışveriş yöntemi değil, bir yaşam tarzı haline geliyor. Hem kullanıcı tarafında, hem işletme tarafında her şey daha entegre, daha hızlı ve daha akışkan hale geliyor.

Bir reklamla alışveriş yapacağımız, USDC ile ödeme alıp işlem ücreti ödemeyeceğimiz bir geleceğe doğru gidiyoruz.

Ve görünen o ki, bu gelecek çok uzak değil.