e-YDS sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
e-YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/1 İngilizce) sonuçları belli oldu.

Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri kullanarak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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E-YDS NEDİR?

e-YDS, Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın kısaltmasıdır. ÖSYM tarafından yılın hemen hemen her ayında farklı dillerde yapılan, YDS ile eşdeğer olan bir sınavdır. e-YDS sonuçları, yüksek lisans, doktora, doçentlik, memuriyet ve yurt dışı eğitim gibi alanlarda yabancı dil yeterliliği için kullanılabilir. e-YDS, bilgisayar başında elektronik ortamda gerçekleştirilen bir sınav olduğu için, adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. e-YDS’ye başvurmak ve sınava girmek için ÖSYM’nin internet sitesinde belirtilen tarihleri ve şartları takip etmeniz gerekmektedir.

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