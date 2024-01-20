e-YDS sonuçları açıklandı

Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri kullanarak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

E-YDS NEDİR?

e-YDS, Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın kısaltmasıdır. ÖSYM tarafından yılın hemen hemen her ayında farklı dillerde yapılan, YDS ile eşdeğer olan bir sınavdır. e-YDS sonuçları, yüksek lisans, doktora, doçentlik, memuriyet ve yurt dışı eğitim gibi alanlarda yabancı dil yeterliliği için kullanılabilir. e-YDS, bilgisayar başında elektronik ortamda gerçekleştirilen bir sınav olduğu için, adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. e-YDS’ye başvurmak ve sınava girmek için ÖSYM’nin internet sitesinde belirtilen tarihleri ve şartları takip etmeniz gerekmektedir.