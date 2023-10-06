ÖSYM Başkanı açıkladı: Sınavlarda yapay zeka dönemi başlıyor

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav süreçlerinde yapay zekadan yararlanmak için uzmanlardan oluşan bir ekip kurduklarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı açıkladı: Sınavlarda yapay zeka dönemi başlıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla "Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu" adını verdikleri, yapay zeka uzmanlarından oluşan bir ekip kurduklarını açıkladı.

Donanımhaber'in haberine göre; ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav görevlilerinin ve adayların sınav yerlerinin belirlenmesi, bina seçimleri gibi sınav süreçlerinde yapay zekanın kullanılmasını düşündüklerini belirtti.

"YENİ BİR DANIŞMA KURULU KURDUK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ersoy, "Yapay zeka uzmanlarını ekibimize dahil ettik ve bu alanda yeni bir danışma kurulu kurduk. ÖSYM'nin gelecekteki stratejilerini belirlemek adına bu danışma kurulu aktif bir şekilde çalışmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Ekibinde yapay zeka profesörlerinin de bulunduğunu belirten Ersoy, farklı kurumların yapay zeka uygulamalarıyla etkileşim içinde olmasının amaçlandığını söyledi. Meteoroloji, Karayolları, belediyeler gibi paydaş kurumların koordinasyonunun sağlanması temel hedeflerinden biri olarak öne çıktı.

SORU ÜRETİMİNDE YAPAY ZEKA KULLANILACAK

İlgili kurumlarla sınav koşullarıyla ilgili toplantılar yapacaklarını söyleyen Ersoy, bu sayede sınavların daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Çalışmaların anlık olarak sisteme aktarıldığında sınav süreçlerinin daha iyi optimize edileceğini öne süren ÖSYM Başkanı, olumsuz durumlar karşısında adayların yerleştirilmesinde daha etkili bir yaklaşımın benimseneceğini ifade etti.

Ersoy, ayrıca ÖSYM'de soru üretimi konusunda yapay zeka kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti ve bu projeyi tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Sınav değerlendirmesinde de yapay zekanın kullanılmasını istediklerini ifade eden Ersoy, bununla birlikte yapay zeka ile insan faktörü arasındaki dengeyi önemseyeceklerini vurguladı.

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