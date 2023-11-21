FETÖ üyeliğiyle yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında istenen ceza belli oldu

FETÖ üyeliğiyle yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında istenen hapis cezası belli oldu. Savcılık Ali Demir'in 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

KAYNAK: AA
FETÖ üyeliğiyle yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında istenen ceza belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eski Başkanı Ali Demir'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamalarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuksuz sanık Demir katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi.

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15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAK

Savcı, sanığın üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunun, örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Demir'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Demir'in avukatı da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demir'e esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 15 Şubat 2024'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddianamesinde yer verilen bilirkişi raporuna göre, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soru sızdırıldı.

Sorular, matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildi.

Bu şekilde elde edilen sorular, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldı.

Soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensupları, ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attı.

Buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulundu.

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem ÖSYM başkanı olan Demir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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