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Ebrar Karakurt'tan ağlatan paylaşım

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma otelin camından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü voleybolcu, arkadaşının arkasından ağlatan sözler söyledi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 19:07
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Ebrar Karakurt camdan düşerek ölen takım arkadaşı için duygusal bir paylaşım yaptı.

Ebrar Karakurt'tan ağlatan paylaşım
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Burhan Felek'te Eczacıbaşı ile karşılaşan İtalyan kulüp Igor Gorgonzola Novara'nın 19 yaşındaki sporcusu Julia Ituma, İstanbul'da gece saatlerinde kaldıkları otelin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Ebrar Karakurt arkadaşının ardından ettiği sözlerle yürekleri dağladı. 

EBRAR KARAKURT'TAN AĞLATAN SÖZLER

Ebrar Karakurt, Julia Ituma için dün akşam ilk kez bir paylaşım yaptı. Takımıyla birlikte dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılan Ebrar, Ituma ile sarıldığı bir fotoğraflarını paylaşıp; "Aşkım Titu... Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.

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