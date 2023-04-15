Ebrar Karakurt'tan ağlatan paylaşım

Burhan Felek'te Eczacıbaşı ile karşılaşan İtalyan kulüp Igor Gorgonzola Novara'nın 19 yaşındaki sporcusu Julia Ituma, İstanbul'da gece saatlerinde kaldıkları otelin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Ebrar Karakurt arkadaşının ardından ettiği sözlerle yürekleri dağladı.

EBRAR KARAKURT'TAN AĞLATAN SÖZLER

Ebrar Karakurt, Julia Ituma için dün akşam ilk kez bir paylaşım yaptı. Takımıyla birlikte dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılan Ebrar, Ituma ile sarıldığı bir fotoğraflarını paylaşıp; "Aşkım Titu... Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.