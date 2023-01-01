Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı

İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız ismi Ebrar Karakurt, milli takımdan arkadaşı Zehra Güneş'le birlikte evinde yeni yıl partisi verdi.
Ebrar Karakurt, partiden fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.
22 yaşındaki Ebrar'ın paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi çekti.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.