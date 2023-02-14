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Ebrar Karakurt İtalya'da maça böyle çıktı. Kulübünden Türkiye kararı

İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında oynayan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, maça Türk bayrağı ile çıktı. Kulübü de depremzedelere destek kararını açıkladı

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 08:13
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Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt maça Türk bayrağı ile çıktı

Ebrar Karakurt İtalya'da maça böyle çıktı. Kulübünden Türkiye kararı
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir destek de İtalya'dan geldi.

İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, takımının Volley Bergamo ile oynadığı maça Türk bayrağı ile çıktı. Takım arkadaşları da Ebrar Karakurt'un yanında yer aldı.

Ebrar'ın kulübü Novara da VakıfBank ile oynayacakları CEV Şampiyonlar Ligi maçının tüm gelirlerini Türkiye'deki depremzedeler için bağışlanacağını açıkladı.

Tribünlerin ayakta alkışladığı Ebrar, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Kalbim, aklım, fikrim ülkem ile" ifadelerini kullandı.

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