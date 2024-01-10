Zehra Güneş ucu ucuna kaçırdı. Kimse beklemiyordu

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Zehra Güneş ucu ucuna kaçırdı. Kimse beklemiyordu
2023 yılı için ‘Rüya Takım’ oylaması sonuçlanırken sürpriz isimlerin kadro dışı kalması dikkat çekti.

Filenin Sultanları'ndan ve Sultanlar Ligi’nden birçok yıldız isim Volley Box’taki listelerde öne çıktı.

Filenin Sultanları’nın ve Imoco’nun başantrenörü Santarelli, en iyi başantrenör listesinde açık ara birinci oldu.

‘En iyi orta oyuncu’ oylamasında ise çekişmeli bir mücadele yaşandı.

SANTARELLI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

‘Rüya Takım’da başantrenörlük için birçok aday olmasına rağmen en çok oyu alan isim yüzde 55 ile A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco’nun başantrenörü Daniele Santarelli seçildi.

Fenerbahçe başanternörü Lavarini ve VakıfBank başantrenörü Guidetti ise sırayla 3. ve 4. sırayı paylaşmak zorunda kaldı.

EN İYİ PASÖR ÇAPRAZI

En iyi pasör çaprazı oylamasında Melissa Vargas rakiplerine ezici bir üstünlük sağladı.

Oyların yüzde 40’ını alan Vargas’ı, yüzde 23 ile Boskovic ve yüzde 11 ile Egonu izledi.

ZEHRA GÜNEŞ KAÇIRDI

Orta oyuncular arasındaki çetin ise dikkatlerden kaçmadı.

Eda Erdem zirveyi kaparken onu Brezilyalı Ana Carol takip etti.

VakıfBank ve Filenin Sultanları’nın yıldızı Zehra Güneş 23 oy farkla Rüya Takıma giremedi.

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