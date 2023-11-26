Ebrar Karakurt veda etti. Rus kulübü onun fotoğrafıyla duyurdu

Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Kupası'na yarı finalde veda etti. Ebrar Karakurt maç sonrasında adeta yıkıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt veda etti. Rus kulübü onun fotoğrafıyla duyurdu

Rusya Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Dinamo Moskova ile Ebrar'ın takımı Lokomotiv Kaliningrad karşı karşıya geldi. Finale yükselen takım altın sette belli oldu.

Rusya Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Lokomotiv Kaliningrad, Dinamo Moskova'yı 3-0 mağlup etmişti. Müsabakada 22 sayı atan, yüzde 52 hücum yüzdesi yakalayan milli yıldız ayrıca 4 ace ve 1 blok sayısı bulmuştu.

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TAKIMIN YILDIZI, MAÇIN EN SKORERİ
Ebrar Karakurt rövanş karşılaşmasında da 26 sayı ile takımını adeta sırtladı. Lokomotiv Kaliningrad'da Ebrar dışında kalan oyuncular toplamda 28 sayı kaydetti. Müsabakanın en skorer oyuncusu Ebrar oldu.

Dinamo Moskova 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 3-0 kazarak altın set ile Rusya Kupası'nda finale yükseldi.

Kaliningrad, Dinamo Moskova karşısında ilk maçı 3-0 kazanmasına rağmen ikinci maçı 3-0 kaybedip üstüne altın seti de kaybedince elendi.

ONUN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR
Mağlubiyet sonrasında Kaliningrad, sosyal medya hesabından Ebrar'ın fotoğrafını kullandı. Bu paylaşıma kısa sürede büyük ilgi geldi.

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