Ebru Gündeş mayıs ayından bu yana Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikteydi. Evlilik kararı alan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw çiftinden evlilik kararlarına ilişkin kötü haber geldi. Peki, Ebru Gündeş terk mi edildi? Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş’i terk mi etti?

Ebru Gündeş, geçen mayıs ayından beri Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmak için çabalayan çift, geçen haftalarda da evlilik kararı almıştı. Fakat Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

Hürriyet'in haberine göre sürpriz ilişki, iddialara göre yaklaşık 10 gün önce sona erdi.

AYRILIK İDDİALARI

İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş'in yoğun iş temposu. Çiftin yakın çevresi de Ebru Gündeş'in konser yoğunluğu karşısında sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan ayrılma kararı aldığını doğruladı. İlişkilerini sessiz sedasız bitiren Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw’ın artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından kızı Alara'yla birlikte Dubai'deki evine gitti.