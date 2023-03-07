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Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e ağır darbe. Artık o şarkıları söyleyemeyecek

Amerika'da yaşamını sürdüren Reza Zarrab kendi yazdığı şarkıların artık eski eşi Ebru Gündeş tarafından söylenmemesi için harekete geçti. Ebru Gündeş artık o şarkıları okuyamayacak.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:22
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Artık o şarkıları söyleyemeyecek. Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e ağır darbe

Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e ağır darbe. Artık o şarkıları söyleyemeyecek
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Ebru Gündeş'ten boşandıktan sonra kızı için davalık olan Reza Zarrab, bu kez de eski eşinin albümlerde okuduğu şarkılarına ambargo koydu.

Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Sadece Sevdim' ve 'Ölümsüz Aşklar' isimli şarkılarını, eski eşinin söylememesi için harekete geçti.



Onur Akay Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre; avukatlarına talimat verdiği ve özellikle hit olan bu iki şarkının artık sanatçı tarafından sahnede ve televizyonlarda söylenmemesi için girişimlerde bulunduğu söylendi. 



Reza Zarrab'ın bu kararı almasında en büyük sebep olarak Ebru Gündeş'in kendisinden 20 yaş küçük, 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açması ve kızları Alara için velayet davası savaşları olarak gösterildi.

Sanatçı Ebru Gündeş'in bu hamle sonrası nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

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