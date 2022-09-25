25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ebru Şallı'dan duygulandıran doğum günü kutlaması

Ebru Şallı'dan duygulandıran doğum günü kutlaması

Eski manken Ebru Şallı bundan iki yıl önce hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın doğum günün Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 17:25
Takip Et

Ebru Şallı iki yıl önce hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı

Ebru Şallı'dan duygulandıran doğum günü kutlaması
+
Aa
-

Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenik düşerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

Oğlunun kaybıyla zor günler geçiren Ebru Şallı dönem dönem yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Pars'ı hatırlıyor ve takipçileriyle hislerini paylaşıyor.

"İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM"

Ebru Şallı son olarak oğlu Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı. Her fırsatta özlemini dile getiren Şallı, sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

Şallı fotoğrafların altına, 'İyi ki doğdun meleğim. İyi ki, iyi ki, iyi ki senin gibi bir melekle yaşadım ben... Çok şanslıyım… Ben hep seninleyim Ponçiğim hep' notunu düştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
1
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
2
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
3
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
4
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
5
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
6
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
7
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Görenler şaşkında döndü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu
﻿Görenler şaşkında döndü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu
﻿Görenler şaşkında döndü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu
﻿Faroe Adaları'nda yer yerinden oynuyor: Milli Takım'ı bekleyen tehlike
﻿Faroe Adaları'nda yer yerinden oynuyor: Milli Takım'ı bekleyen tehlike
﻿Faroe Adaları'nda yer yerinden oynuyor: Milli Takım'ı bekleyen tehlike
﻿Eski Beşiktaşlı yıldız Göztepe'ye hoca oldu
﻿Eski Beşiktaşlı yıldız Göztepe'ye hoca oldu
﻿Eski Beşiktaşlı yıldız Göztepe'ye hoca oldu
﻿Uyanıklığın böylesi! Plakayı eliyle kapatıp gişeden kaçak geçti
﻿Uyanıklığın böylesi! Plakayı eliyle kapatıp gişeden kaçak geçti
﻿Uyanıklığın böylesi! Plakayı eliyle kapatıp gişeden kaçak geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.