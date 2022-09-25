Ebru Şallı'dan duygulandıran doğum günü kutlaması

Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenik düşerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

Oğlunun kaybıyla zor günler geçiren Ebru Şallı dönem dönem yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Pars'ı hatırlıyor ve takipçileriyle hislerini paylaşıyor.

"İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM"

Ebru Şallı son olarak oğlu Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı. Her fırsatta özlemini dile getiren Şallı, sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

Şallı fotoğrafların altına, 'İyi ki doğdun meleğim. İyi ki, iyi ki, iyi ki senin gibi bir melekle yaşadım ben... Çok şanslıyım… Ben hep seninleyim Ponçiğim hep' notunu düştü.