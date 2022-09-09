Demet Şener ve Ebru Şallı 22 yıl sonra aynı pozu verdi

Podyum dünyasında bir döneme damga vuran Demet Şener ve Ebru Şallı, önceki gece bir ödül töreninde bir araya geldi. Zaman zaman araları açık olsa da iki ünlü manken 22 yıl önceki pozlarını tekrarladı ve dostluk mesajı verdi.

Ebru Şallı ile Demet Şener, önceki akşam ‘Azar Yıldızları’ ödül gecesinde buluştu. Tescilli güzeller, birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

'ZAMANSIZ DOSTLUK'

Demet Şener, Şallı ile pozlarına; "Canım Ebru Şallı ile dün gece güzel bir davetten" notunu düştü.

Şallı, yakın dostuna; "İstanbul'da yangın çıkmış" yorumunu yaptı. Ardından aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, gönderisine; "Zamansız dostluk" notunu düştü. Şener de Şallı'nın pozlarına "Canım" şeklinde yorum yaptı.

İkilinin pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.