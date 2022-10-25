Ebru Şallı'dan şiddet açıklaması: Karı koca arasında tartışma olur 

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan araç içinde şiddet gördüğü iddia edilmişti. Olayın ardından Ebru Şallı’nın Etiler’deki özel bir kliniğe gidip muayene olduğu ve röntgen çektirdiği de konuşulmuştu.

Görgü tanığı açıklamasında "Ebru hanım bize göğsüne darbe aldığını söyledi" dedi. Bu gelişme sonrası Instagram sayfasında yeni bir yazılı açıklama yayınladı. Şallı “Karı koca arasında tartışma olur” dedi.

İşte Ebru Şallı’nın o açıklaması:

"Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni çağırdığınız her yere çıkmam için...

Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz bende açıklamamı yaptım. Bitti konu kapandı. Siz aile değil misiniz? Aile arasında, karı koca arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da olur. Sizde olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz anlamadım. Şiddet görsem zaten söylerim, ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim. İstediğiniz Ebru'yu daha çok üzmekse, oldu. Başardınız! Ya hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yaşadı? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda! Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana! Artık herkes bir kendine gelsin!"

NEDEN KORUDU

Yaşanan olayın ardından Uğur Akkuş’la ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Ünlü işadamının daha önce karıştığı kavga nedeniyle cezaevine girdiği, pandemi sürecinde ‘koronavirüs izni’ kapsamında tahliye edildiği öne sürüldü. İddiaya göre Akkuş herhangi bir şiddet olayına karışırsa yeniden cezaevine dönecek. Ebru Şallı’nın da bu yüzden eşinden şikâyetçi olmadığı söyleniyor.