Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı. Dolandırıcılık davasında yargılanıyordu

Ebru Şallı’nın eşi iş insanı Uğur Akkuş’unda aralarında bulunduğu 4 sanığın kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

KAYNAK: DHA
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı. Dolandırıcılık davasında yargılanıyordu

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Uğur Akkuş katılmadı. Tutuksuz sanıklar Abdullah Alkreish, Feyza Betül Köksal ve Ercan Eşkin hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

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"KRİPTO PARA ALMAK İÇİN 497 BİN 500 DOLAR VERDİM"

Duruşmada savunma yapan Abdullah Alkreish, Uğur Akkuş ile biri aracılığıyla tanıştığını ve iş yapmaya başladıklarını, Akkuş’un yanında çalışan Eyüp isimli kişiyle iletişim kurduğunu anlatarak, “Güven sağlamak amacıyla 5 bin dolarlık çalışma yaptık. Bana kripto para platform linki gönderdiler. Kontrol ettirdim doğru çıktı. Güven sağladıktan sonra Uğur Akkuşla buluştuk ve kripto para almak için 497 bin 500 dolar verdim. Uğur yanındaki çalışana, ‘al bu parayı bankaya götür’ dedi. Sonra da bize, ‘bankaya talimat vermem lazım’ diyerek çıktı. Ancak saatlerce gelmedi. O esnada ben, Eyüp ve diğerleri ile temasa geçtim. Bazen telefonları kapatıyor, bazen açıyordu, en son da 497 bin 500 dolarlık bir makbuz gönderdi ama daha sonra bu makbuz da sahte çıktı. Hesaba para da gelmedi. Uğur ‘sistemde arıza oldu. Sıkıntı yok. Yarın mutlaka hesabınıza düşecek. Yarın 10 gibi gelin bir zararınız varsa ödemeye hazırım’ diyerek bizi oyaladı. Sonra kendisini iş yerime çağırdım ancak gelmedi. Daha sonra da Fransa'ya kaçtığını öğrendim. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

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“OLAYLA HİÇBİR İLGİM YOK"

Ebru Şallı ile aynı binada çalıştığını söyleyen Feyza Betül Köksal, “Olay günü Uğur Akkuş beni arayarak muhasebecisinin gelmediğini söyleyerek onun yerine bankaya gitmemi istedi. Ben de parayı bankaya yatırdım. Olayla hiçbir ilgim yokö diye konuştu. Uğur Akkuş’un avukatı ise müvekkiline ulaşamadığını söyleyerek, “Maddi zarar giderildi. Bir sonraki celse hazır edeceğiz" dedi.

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UĞUR AKKUŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, sanıklar Uğur Akkuş, Abdullah Alkreish, Ercan Eşkin ve Feyza Betül Köksal'ın "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


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