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  • Ebru Şallı ile boşanacağı haberleri sonrası. Uğur Akkuş sessizliğini bozdu

Ebru Şallı ile boşanacağı haberleri sonrası. Uğur Akkuş sessizliğini bozdu

Ebru Şallı'nın, Ekim 2022'de aracında fiziksel şiddet gördüğü iddia edilen Uğur Akkuş ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi. Konuya dair açıklama Uğur Akkuş'tan geldi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 23:17
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Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı ile boşanacağı yönündeki iddiaları yanıtladı

Ebru Şallı ile boşanacağı haberleri sonrası. Uğur Akkuş sessizliğini bozdu
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46 yaşındaki eski manken Ebru Şallı, boşanma davası olmadığını duyursa da, sosyal medya paylaşımı ile evlilikte kriz yaşandığını doğruladı. Gözlerin çevrildiği iş insanı Uğur Akkuş'tan da günler sonra bir açıklama geldi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019'da Çırağan Sarayı'nda hayatlarını birleştirmişti. Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatıp beraberliklerine bir şans daha veren Ebru şallı ve Uğur Akkuş'un, bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldiği belirtildi.

Şallı'nın, iş insanı eşi ile olan fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırması ve Uğur Akkuş'u Instagram'da takip etmeyi bırakması dikkat çekti.

"HER EVLİLİKTE BUNLARIN OLMASI NORMAL"

Boşanma iddialarıyla ilgili olarak Uğur Akkuş da sessizliğini bozdu. 42 yaşındaki iş insanı, boşanma ve evleri ayırma iddiasını kesin bir dille yalanlarken, "Herkes işine baksın" dedi.

"Son iki gündür çıkan haberlerle ilgili işlerimin yoğunluğundan dolayı açıklama yapma fırsatı bulamadım. Ancak beni çevremden arayanların artmasından dolayı bu açıklamayı yazma gereksinimi duydum.

Boşanma haberleri her zaman olduğu gibi asılsız olup, evleri ayırdığımız, boşanma aşamasında olduğumuz doğru değildir! Eşimin belirttiği gibi her evlilikte ve ilişkide olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıklarımız olmuştur. Bunun olması da gayet normaldir.

Bizler robot değiliz, her zaman gülelim, eğlenelim, mutluluk pozu verelim, hem de ülke olarak böyle bir yas yaşarken!

Tekrar altını çizerek belirtiyorum; boşanma haberleri yalan, evleri ayırdığımız yalan. Boşanma hazırlığında olduğumuz yalan, herkes işine baksın."

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