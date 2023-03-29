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  • Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı. Arabada darp edilmişti 

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı. Arabada darp edilmişti 

Eski manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş’un evliliğinde kriz çıktığı iddia edildi. 4 yıllık evli çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:15
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Arabada darp edilmişti! Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı. Arabada darp edilmişti 
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Şallı'nın evliliğinde kriz çıktı. Manken Ebru Şallı’nın iş insanı Uğur Akkuş’la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi.

Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri konuşuluyor. Küçük yaşlardan beri çalışma hayatında olan ve üretken kimliğiyle tanınan Ebru Şallı, uzun süredir özellikle internette büyük ilgi gören kendi güzellik markasının çalışmalarıyla ilgileniyor.

Şallı'nın geçtiğimiz aylarda eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti.
 

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