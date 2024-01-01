Ebru Yaşar ile yeni yıl coşkusu! Sahnesiyle izleyenleri büyüledi

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Ebru Yaşar ile yeni yıl coşkusu! Sahnesiyle izleyenleri büyüledi
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yılbaşı gecesi İstanbul Pullman Hotel’de sahne aldı. Yaşar, sahnesiyle izleyenlerden beğeni aldı.

Sanatçı Ebru Yaşar, yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne aldı. Pullman Hotel’deki sahnesine 1200 kişi katıldı.

Katıldığı yılbaşı sahnesinde şıklığı ve zarafetiyle yine büyüleyen Ebru Yaşar, sahne öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.

Program öncesi gazetecilere yeni yıl dileklerini aktaran Yaşar, “Her şeyin başı sağlık, o yüzden ülkemiz adına, dünya adına sağlık, mutluluk ve refah diliyorum” şeklinde konuştu.

Yaşar, geride bıraktığımız 2023 yılının kendisi açısından çok güzel geçtiğini söyleyerek, “2023 benim şahsım adıma güzel geçti. Allah bugünlerimizi aratmasın. İnşallah ülkemiz adına, dünya adına sağlık, mutluluk ve refah içinde bir yıl diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıklı olursan bazı şeyler zor gelebilir ama insan bunun üstesinden gelir. O yüzden 2024’te Allah herkesin gönlüne göre versin” dedi.

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“Kehribar” ile zirveye yerleşen Yaşar, yeni şarkılarının arka arkaya geleceğini ifade etti. Yaşar, “Çok güzel şarkılar toparladım sevenlerim için. Duygu dolu şarkılar ve aynı zamanda bizi yükseltecek sözler var. Bakalım yeni şarkıları ne şekilde çıkartacağım. Onların planlamasının daha yapmadım. ‘Kehribar’ şarkısı da sürpriz oldu. Bazen bazı şarkılar oluyor. Üç gün içerisinde yapabiliyoruz. Bazen bir şarkı üzerine aylarca çalışıyoruz. Borsa veya piyango gibi bir iş” ifadelerini kullandı.

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