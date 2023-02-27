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Ece Erken'e kabus yaşatan sapık hakkında yeni karar

Ece Erken kendisini tehdit eden sapık hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ece Erken şimdi ise mahkemenin kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:54
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Ece Erken kendisine kabus yaşatan sapık hakkında verilen kararı açıkladı

Ece Erken'e kabus yaşatan sapık hakkında yeni karar
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Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle Erdal Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Erdal Çınar'ın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na gönderdiği mesajların incelemesinde şunları kaydettiği belirlenmişti:

"Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür. Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım, sana sığır desem sığırlara hakaret olur, seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdal Ç. demesinler."

Çınar ise Mahmutyazıcıoğlu'nu avukat olarak tanıdığını, evli olmasına rağmen Ece Erken ile birlikte olduğunu duyduğunu, bu nedenle Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit etmeye başladığını iddia etmişti.

Ece Erken, mahkemenin kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Erken, Erdal Çınar'ın akıl hastanesine yatırılacağını açıkladı.

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