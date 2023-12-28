Ece Ronay davasında yeni gelişme. İfadesi ortaya çıktı. 9 milyon TL detayı

Kaynak: DHA
Ece Ronay davasında yeni gelişme. İfadesi ortaya çıktı. 9 milyon TL detayı
İstanbul Pendik ve Kocaeli'de eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay’ın ifadesi ortaya çıktı.

Ece Ronay, mahkemede verdiği ifadede, “Mehmet, zamanla karanlık kişilerle bağlantı kurmaya ve Gürcistan’daki kumarhane işletmecileriyle yakınlaşmaya başladı” diye konuştu. Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Pendik ve Kocaeli’nde bulunan iş yerleri silahlı saldırıya uğramıştı. Bu olayla ilgili soruşturma sürerken, 15 Aralık’ta Ece Ronay’ın evine operasyon yapıldı. Aynı anda gerçekleştirilen operasyonlarda Ece Ronay dahil 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 6 kişiden 3’ü tutuklanırken, Ece Ronay ve 2 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

GÜRCİSTAN’DAKİ KUMARHANE İŞLETMECİLERİYLE YAKINLAŞTI

Ece Ronay, mahkemede verdiği ifadede, “Mehmet Erdal Bilir, benim eski eşim. Bir yıl kadar evli kaldık. ‘Ece Ronay Güzellik Merkezi’ adlı iş yerimin isim hakkını kullanmasına başta izin vermiştim. Ancak sonra benim habersiz başkalarına sattığını öğrendim. İş yerine gittiğimde pos cihazı veya ödemelerin Vural Kurtlar adlı kişiye gittiğini fark ettim. Mehmet, karanlık kişilerle bağlantı kurmaya ve Gürcistan’daki kumarhane işletmecileriyle yakınlaşmaya başladı” dedi.

“KURTKÖY ŞUBESİ MAİLORDER YAPIYOR”

Ece Ronay, ifadesine şöyle devam etti: “Bir gün ‘Muhammet Yakut’ adlı sahte bir hesaptan bana ‘Sen dürüst ticaret yapıyorsun. Ama senin ismini kullanan Kurtköy şubesi mailorder yapıyor’ diye bir mesaj geldi. Bu durumu Mehmet’e anlattım. Mehmet, bana borcu olmadığı halde 9 milyon lira borcum olduğunu söyledi. Hatta bunu canlı yayında da dile getirdi. Ben de Mehmet’in mal varlığının incelenmesi gerektiğini paylaştım. Mehmet’in arabalarının ‘Akamotor’ adlı galeride olduğunu söyledim. Sonra orası da silahlı saldırıya uğradı. Ben kimseyi hedef göstermedim” diye konuştu.

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