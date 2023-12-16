Ece Ronay'ın sevgilisi Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu çıktı. Dün gözaltına alınmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Ecen Ronay’ın sevgilisinin Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olduğu ileri sürüldü.

Posta’nın haberine göre, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay dün gözaltına alındı. Ronay, eski eşi Mehmet B.'nin işyerini kurşunlattığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ronay ile birlikte 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ronay ve 5 kişinin de telefonlarına el koyuldu.

Son gelen iddialara göre, Ronay’ın eski sevgilisinin suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

Gebze’de kurşunlanan galerinin sahibi Mehmet Aka, Ece Ronay’ın Ankara’da yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik ile sevgili olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre Ece Ronay, Sertçelik’e söyledi. O da işi Yunanistan’da kaçak olan Kaan Akkuş’a havale etti. Akkuş’un adamları saldırıyı düzenledi dedi.

Sertçelik, iki hafta önce Ankara’da restoranda yanındaki kadına yan baktıkları iddiasıyla çıkan tartışmada ayağından vuruldu. O kadının Ece Ronay olduğu ileri sürülüyor.

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NELER OLDU?

Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki işyerinin kurşunlanması ile ilgili incelemede bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Ronay ve 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

28.11.2023 tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 01.12.2023 tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde;

Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıslar ve azmettirici olduğu değerlendirilen E.R.T. isimli kadın şahsın yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 15.12.2023 tarihinde operasyon düzenlenmiştir.

Yapılan operasyonda; E.R.T. dahil, biri yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;

• 1 adet 9 mm çapında otomatik silah,

• 1 adet 9 mm çapında tabanca.

• 58 adet 9 mm çapında fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

AYHAN BORA KAPLAN TUTUKLANDI

Ayhan Bora Kaplan’ın kurduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada Ayhan Bora Kaplan 7 Eylül akşamı yurtdışına çıkmak üzereyken operasyon düzenlenmiş ve Kaplan ile beraber 14 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 31 şirkete de el konuldu.

Ayhan Bora Kaplan’ın tetikçileri de yakalandı.

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