Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a özel harekatlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki işyerinin kurşunlanması ile ilgili incelemede operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Ronay'la birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

▪ 28.11.2023 tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi,

▪ 01.12.2023 tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde;

Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıslar ve azmettirici olduğu değerlendirilen E.R.T. isimli kadın şahsın yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 15.12.2023 tarihinde operasyon düzenlenmiştir.

Yapılan operasyonda; E.R.T. dahil, biri yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;

• 1 adet 9 mm çapında otomatik silah,

• 1 adet 9 mm çapında tabanca.

• 58 adet 9 mm çapında fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.