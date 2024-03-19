Ece Üner, Kızıl Goncalar’ın ‘Ramazan’ sahnesine tepki gösterdi: ‘Oruç tutmamak dinsiz olmak değil”

Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri ile Nefise Esma Yılmaz'ın hayat verdiği Mira ikilisi arasında geçen konuşma sosyal medyada gündem oldu. Ünlü spiker Ece Üner bu sahneye kayıtsız kalamadı.

Bahsi geçen sahnede Mira karakteri Cüneyd’e “Bir şey ısmarlayayım, çay mı kahve mi?” diye soru soruyor ve Cüneyd, “Ramazan” diyerek teklifi reddediyor. Fakat Mira “Ramazan”ı anlamıyor ve “Ramazan kim?” diye soruyor.

İşte bu sahnede Türkiye'de yaşayan bir kişinin "Ramazan"ı bilmemesi pek çok kişinin tepkisini çekerek eleştirildi. Sahneye sosyal medya hesabından yorum yapan Ece Üner ” Komik değil! Gerçekçi değil! Seküler kesim cahil değil! Oruç tutmamak dinsiz olmak değil! Değil oğlu değil!” diyerek tepkisini dile getirdi.