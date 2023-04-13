13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ecel temizlik yaparken yakaladı

Kırıkkale'de bir kadın, yeni taşındığı evin camlarını silerken dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:40
Takip Et

Ecel temizlik yaparken yakaladı

Ecel temizlik yaparken yakaladı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Kırıkkale il merkezi Kurtuluş Mahallesi 748 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni taşındığı evini temizlemek isteyen Birsen M. (58), camları temizlerken dengesini kaybederek 6. kattan düştü. 

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Birsen M., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Birsen M. tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
3
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
7
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿Garanti BBVA'nın kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
﻿Garanti BBVA'nın kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
﻿Garanti BBVA'nın kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
﻿Uzmanından dikkat çeken kısırlık açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken kısırlık açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken kısırlık açıklaması
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.