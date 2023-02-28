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Eczacıbaşı Galatasaray'a set vermedi

Hazırlık Turnuvası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 23:15
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Eczacıbaşı Galatasaray depremzedeler için oynadı

Eczacıbaşı Galatasaray'a set vermedi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerini karşı karşıya getiren ve depremzedeler yararına düzenlenen hazırlık turnuvasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın düzenlediği ve maçlardan elde edilecek bilet ve ESK Store satış geliri, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlara aktarılacak iki günlük hazırlık turnuvası, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda sona erdi.

Turnuvanın ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Karşılaşmadan önce takımlar sahaya "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye" yazılı pankartla çıktı.

Salondaki seyirciler de depremden etkilenen şehirlerin isimleri ile "geçmiş olsun" dileklerinin yazılı olduğu siyah dövizler açtı.

Turnuvada dün yapılan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1'lik skorla yenmişti.

Her iki maçtan elde edilen tüm gelir, depremzede vatandaşlara bağışlandı.

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