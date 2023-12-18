Eczacılardan Bakan Koca hakkında şok iddia

HPV aşısı, asgari ücrete yaklaştı, eczacılar, "O aşıya ulaşabilmenin çok daha zor olacak.” diye uyardı. İşte ayrıntılar...

Her şeye olduğu gibi ilaca da zam üstüne zam geldi. HPV aşısının tek dozu yaklaşık 3 bin 219 TL oldu. Bu durumda üç doz ise ,9 bin 657 TL oldu. Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın HPV aşısının ücretsiz olacağını duyurmuştu. BU nedenle tepkiler çığı gibi.

HPV aşısının ücretsiz olması için uzun zaman savaşan eczacı Cem Kılınç, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Nijerya, Surinam, Tanzanya gibi ülkelerde HIP aşısının ücretsiz olduğunu söyledi ve şöyle dedi:

“ Ücretsiz olsun dediğimizde tek dozu 695 liraydı. Şimdi 3 bin 200 liraya yaklaştı. Üç dozu asgari ücrete yakın. Vatandaş maalesef ulaşamayacak"

Rahim ağzı kanseri aşıyla önlenebiliyor. Eczacı Kılınç, Bakan Koca’nın HPV aşısının ücretsiz olacak sözünün üzerinden bir yıl geçtiğini belirtti, “ Önümüzdeki hafta yüzde 25 zam gelecek ve tek doz 3 bin 200 lira olacak. Mücadeleyi başlattığımızda tek dozu 695 liraydı. Şimdilerde üç dozu neredeyse 10 bin lira. Yani asgari ücrete gelip dayandı. ” diye konuştu.

Bakanlık ise durumu unutmuş görünüyor. Bu aşıların 9-14 yaş kız ve erkek çocuklarına ulusal aşı takvimi kapsamında mutlaka yapılması gerekiyor. Dünyada birçok ülke erkek çocuklarını bile ulusal aşı takvimine dahil ediyor. Kesinlikle yaptırıma ihtiyacımız var. Mozambik’te, Nijerya’da, Bangladeş’te bile bu aşı ücretsiz.

Eczacı Kılınç bir konuya daha parmak bastı ve aşının Sağlık Bakanı Koca’nın özel hastanesinde satıldığını iddia etti, şunları söyledi:

“ Video bilgilendirme ile hastane aşının reklamını yapıyor. Biz ise para kazanmak yerine aşının ücretsiz verilmesini istiyoruz. Hastane bundan para kazanıyor. BU büyük ayıptan kurtulmak gerekiyor.”

AVUKAT BALTALI: AŞIMIZI GERİ İSTİYORUZ

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Yönetim Kurulu üyesi Avukat Nilda Baltalı ise konuya ilişkin şunları söyledi:

" Kanser gibi öldürücü bir hastalığa yakalandıktan sonra tedavi edilme ihtimalini tartışmak bile çok fena. Halkı zarara uğratır, hem de kadınlar bakımından önlenmesi güç durumlara yol açar. Bundan dolayı HIP aşısının ücretsiz ve zorunlu kılınması gerekir.

Rahim ağzı kanserinin önlenmesi için ilk tedavi yöntemi HIP aşısının vurulmasıdır. Kesinlikle aşımızı istiyoruz."