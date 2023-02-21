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Eczacıların ürettiği ilaçlar deprem bölgesine gönderilecek

KKTC'de eczacıların ürettiği ilaçlar deprem bölgesine gönderileceği bildirildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:10
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Eczacıların ürettiği ilaçlar deprem bölgesine gönderilecek

Eczacıların ürettiği ilaçlar deprem bölgesine gönderilecek
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AA’nın haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bugüne kadar başta ilaç, sağlık malzemesi ve mama olmak üzere Türkiye'deki depremzedelere 6 tır insani yardım gönderdiklerini aktararak, kendi ürettikleri 4 kalem ilacı da depremden etkilenen illere ücretsiz göndereceklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, “Kendi üretimimiz 4 kalem ilacı Türkiye’ye bağış olarak aktarma kararı aldık” söyledi.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'de kullanılan ilaçların yüzde 80'inin Türkiye'den geldiğine işaret ederek Kıbrıslı eczacılar olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye'ye karşı vefa gösterme ve dayanışma içinde bulunmanın zamanı olduğunu dile getirdi.

Depremden hemen sonra Türkiye'ye, üyelerinin depolarından temin ettikleri ilaç, sağlık malzemesi ve mama başta olmak üzere 6 tır insani yardım gönderdiklerini ifade eden Öksüz şunları açıkladı:

“Kendi üretimimiz 4 kalem ilacı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına Türkiye’ye bağış olarak aktarma kararı aldık. Tarihimizde ilk defa ilaç üreteceğiz. Her kalem ilaçtan bu hafta itibarıyla biner adet Türkiye'ye göndereceğiz. Bu ilaçlar 2 çeşit ağrı kesici, 1 çeşit antibiyotik ve 1 antihistaminikten oluşuyor”

İlaçların mali kaynağının üye aidatlarından karşılanacağını aktaran Öksüz, devletten herhangi bir katkı almadan ilk etapta 4 bin ilacın Türkiye'deki depremzedelere bu hafta içinde ulaştırılacağını, daha sonra ihtiyaç halinde tekrar sevkiyat yapacaklarını kaydetti.

Öksüz, ilaçlara ilişkin ihtiyaç listesini Türk Eczacıları Birliğinden aldıklarını belirtti.

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