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Hatay'da art arda 2 deprem 6 ölü

Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremlerde 6 kişi öldü, 18'i ağır 294 kişi de yaralandı. Son 2 depremde hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun hasarlı binalardan eşya çıkartmaya çalışanların olduğu belirtildi. Hatay Valiliğinin bir bölümü de yıkıldı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 08:40
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Hatay'da art arda 2 deprem 6 ölü

Hatay'da art arda 2 deprem 6 ölü
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İHA, DHA ve AA'nın haberlerine göre, Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremler neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Depremlerde 18'i ağır 294 kişi de yaralandı

Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki bina yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Yaralı kurtarılan Savaş Günerioğlu hastaneye kaldırılırken, yıkıntıların altında cansız bedenlerine ulaşılan 3 kişiden Hüseyin Cüneyidoğlu'nun (22) cenazesi çıkarılarak morga götürüldü.

Enkazda sıkışan diğer iki cenazenin ise çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

FENALAŞTI

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında aracı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. 2 Türk, 1 Suriyeli var enkazın altında." diye konuştu

Bu arada enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, UMKE ekipleri müdahale etti.

 

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