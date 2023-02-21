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Mahsun Kırmızıgül Adıyaman'da yaşadıklarını paylaştı: Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım

Kahramanmaraş ve çevresindeki 11 ilde büyük yıkımlara neden olan depremin ardından ünlü isimlerde bölgeye giderek depremzedelere destek veriliyorlar. Bu isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül oldu. Kırmızıgül, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'da 12 gece geçirdi ve o anları anlattı...

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:00
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''Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım'' Mahsun Kırmızıgül Adıyaman'da yaşadıklarını paylaştı

Mahsun Kırmızıgül Adıyaman'da yaşadıklarını paylaştı: Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak iki büyük deprem meydana geldi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük hasarlara ve can kayıpların yaşanmasına neden oldu. Depremin ilk günlerinden beri yardım ulaştırmak için afet bölgeleri için çalışan ünlü şarkıcı, yönetmen ve oyuncu Mahsun kırmızıgül’den yürek burkan bir paylaşım geldi...

12 gündür Adıyaman’da olan Kırmızıgül, son olarak duygularını şu sözlerle paylaştı:

''BEN HAYATIMDA BU KADAR SARSILMADIM''

"Adıyaman’da 12 gece enkazlarda, umut bekleyenlerin yanında, soğuk sokaklarda, çadırların yanında, parklarda, köylerde, mezralarda insanların acı dolu çığlıklarını dinledim. Ağladık ve sarıldık birbirimize. Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım. Bu felaketi ölene kadar unutamayacağım."

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Mahsun Kırmızıgül'ün bu paylaşımına teşekkür ve destek mesajları geldi. O yorumlardan bazıları şöyle;

Depremin ilk gününden beri insanların yanında olan Mahsun Kırmızıgül'ün tek bir kare fotoğrafı görülmedi. Onun tek kare yüzünü kimse göremedi. Canını parçaladı, reklam yapmadı.

Ben Adıyaman/Gölbaşında büyüdüm,ordakilerin sesi olduğun için sana minnettarım.

Allah senden razı olsun, sizin gibileri başımızdan eksik etmesin.

Teşekkürler! İyi ki varsınız.

Hiç birimiz unutmayacağız, tarihte unutmayacak. Seni de unutturmayacağız

Allah razı olsun. Adıyaman'ın sesi oldunuz. Adıyaman'ın sahipsizliğini unutmayacağım.

Biz senin sesinden sanatından çok karakterini biliyoruz,Allah senden razı olsun inşallah iyi ki varsın

 

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