Eda adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Eda isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eda ne demek? Eda isminin anlamı nedir?
EDA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eda ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Davranış, tavır.
- Anlatış biçimi, tarzı.
- Verme, ödeme, yerine getirme.
- Naz, işve.
EDA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Eda ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Eda adını koymak caizdir.