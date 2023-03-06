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Real Madrid'de Eden Hazard yolcu

Real Madrid'in 2019'da Chelsea'den transfer ettiği Eden Hazard, takımdan ayrılıyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 22:23
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Eden Hazard Madrid'den ayrılıyor

Real Madrid'de Eden Hazard yolcu
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Real Madrid, transfer olduğu sezondan bu yana beklentilerin altında kalan Eden Hazard ile yollarını ayırmayı planlıyor.

GELECEĞİ BELLİ DEĞİL
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, sezon sonunda "kesin olarak" Belçikalı futbolcuyu takımdan göndermek istiyor.
Real Madrid'de sadece teknik direktör değişikliği durumunda Hazard'ın takımda kalabileceği belirtildi.

1 GOL KAYDETTİ
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle sadece 7 maçta süre aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
Eden Hazard'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

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