Real Madrid'de Eden Hazard yolcu

Real Madrid, transfer olduğu sezondan bu yana beklentilerin altında kalan Eden Hazard ile yollarını ayırmayı planlıyor.

GELECEĞİ BELLİ DEĞİL

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, sezon sonunda "kesin olarak" Belçikalı futbolcuyu takımdan göndermek istiyor.

Real Madrid'de sadece teknik direktör değişikliği durumunda Hazard'ın takımda kalabileceği belirtildi.

1 GOL KAYDETTİ

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle sadece 7 maçta süre aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Eden Hazard'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.