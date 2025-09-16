Ederson en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı! Herkesi güldürdü

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Ederson Moraes, açıklamalarda bulundu. Brezilyalı file bekçisi, Türkçe'de en sevdiği kelimenin 'Abi' olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson Moraes, kulübün resmi sosyal medya hesabına özel hazırlanan videoda samimi açıklamalarda bulundu. Ederson'un videosu, taraftarlar tarafından büyük ilgil gördü.

İşte Ederson'un o açıklamaları;

"EN SEVDİĞİM TÜRKÇE KELİME 'ABİ'"

Ederson'a en sevdiği Türkçe kelime sorulduğunda verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu. Deneyimli file bekçisi, "Şoföre abi diyorum, günaydın abi demeyi seviyorum, iyi geceler abi demeyi seviyorum. En sevdiğim şey 'abi' demek, çok fazla kullanıyorum. Her sabah antrenmana bıraktıktan sonra 'teşekkürler abi, yarın görüşürüz' diyorum" ifadelerini kullandı.

"BOKS İZLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Brezilyalı kaleci, kendisine "Bir lakabın var mı?" sorusuna "Eddie" yanıtını verdi. En sevdiği yemek olarak ise "pirinç pilavı ve picanha" cevabını paylaştı. Futbol dışında takip ettiği spor dalı sorulduğunda ise boks izlemeyi çok sevdiğini dile getirdi. Ederson ayrıca en sevdiği yapımın "Tropa de Elite" isimli Brezilya filmi olduğunu açıkladı.

