Edirne'de 12 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son bir haftada, Yunanistan'a kaçmak isteyen 12 FETÖ/PDY, PKK/KCK ve IŞİD şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



Öte yandan, jandarma ekipleri, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 2’si yabancı uyruklu, toplam 64 kişiyi yakaladı. (DHA)