Edirne'de 12 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son bir haftada, Yunanistan'a kaçmak isteyen 12 FETÖ/PDY, PKK/KCK ve IŞİD şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, jandarma ekipleri, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 2’si yabancı uyruklu, toplam 64 kişiyi yakaladı. (DHA)
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son bir haftada, Yunanistan'a kaçmak isteyen 12 FETÖ/PDY, PKK/KCK ve IŞİD şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.