5 FETÖ'cü, 1 PKK'lı Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı

İHA'da yer alan haberde, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgedeki Hudut Kartalları, devriye faaliyeti esnasında durumundan şüphelendikleri 6 şahsı yakaladı.



Yakalanan şahısların kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrolünde 5’i FETÖ/PDY üyesi olduğu ve 1 PKK üyesi olduğunu belirlemesi üzerine nöbetçi savcıya bilgi verildi.



Jandarmada alınan ifadelerinde yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalıştığını belirten FETÖ/PDY şüphelileri U.P., Z.Y. S.D. Y.A ve E.T've PKK şüphelisi Z.K jişlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi