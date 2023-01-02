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5 FETÖ'cü, 1 PKK'lı Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı

Edirne’de, Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 PKK şüphelisi tutuklandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:12
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Edirne'de 5 FETÖ'cü, 1 PKK'lı Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı

5 FETÖ'cü, 1 PKK'lı Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı
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İHA'da yer alan haberde, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgedeki Hudut Kartalları, devriye faaliyeti esnasında durumundan şüphelendikleri 6 şahsı yakaladı.

Yakalanan şahısların kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrolünde 5’i FETÖ/PDY üyesi olduğu ve 1 PKK üyesi olduğunu belirlemesi üzerine nöbetçi savcıya bilgi verildi.

Jandarmada alınan ifadelerinde yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalıştığını belirten FETÖ/PDY şüphelileri U.P., Z.Y. S.D. Y.A ve E.T've PKK şüphelisi Z.K jişlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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