Edirne'de 84 kaçak yapı yıkılacak

Edirne İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Ali Çelik, kentte kaçak olduğu belirlenen 84 yapı için yıkım kararı alındığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Edirne'de 84 kaçak yapı yıkılacak

Edirne'de kaçak olduğu belirlenen yapılarla ilgili karar alındı.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Ali Çelik, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında kurumunun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

84 KAÇAK YAPI YIKILACAK

Çelik, 2023 yılında 84 kaçak yapı için yıkım kararı alındığını aktararak, bu yapıların yıkımına başladıklarını söyledi.

Müdürlük olarak 2023'te toplam 146 yapı ruhsatı verdiklerini anlatan Çelik, şunları belirtti:

"Yıl içerisinde 19 yapı kullanma izin belgesi, 54 valilik yapı kullanma izin belgesi düzenledik. 197 binaya inşaat izni, 74 binaya ise yapı kullanım izni verdik. Ayrıca 95 izinsiz yapı mühürledik ve 106 izinsiz yapıya encümen kararı ile 7 milyon 168 bin 940 lira para cezası uyguladık. 2023'te 146 metruk bina tespit ederek sahiplerini bildirdik. Bildirmeler sonucunda 125 yapının yıkımını veya metrukluğunu giderdik. 21 yapı için işlemlerimiz devam ediyor."

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