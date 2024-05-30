Köpeklerin saldırısında kolunu kaybetti. 'Pitbull kolumu kaptı kemiğine kadar parçaladı'

Huriye Kaya, 2020 yılında aslen memleketi olan Trabzon’un Of ilçesine çay hasadı yapmak için gitti. Çay bahçesine yakın bir alanda üç köpeğin saldırısına uğrayan Kaya'yı yaşlı kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Kaya yedi ameliyat geçirdi. Sol kolu dirsekten kesilen ve vücudunda ciddi yaralar bulunan Kaya, iki ay sonra hastaneden çıktı.

Kaya, olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen korku ve travmalarının sürdüğünü ve yaşadıklarını anlattı.

"ALMAN KURDU CİNSİ KÖPEKLER HERYERİMİ ISIRDI PİTBULL KOLUMU KAPTI"

Köpek saldırısının fark etmediği bir anda gerçekleştiğini belirten Kaya, sabah saatlerinde normal yolunda yürürken birden köpeklerin saldırısına uğradığını, 3 köpek kendisini yere düşürerek, sürüklediğini, can havliyle çığlık attığını fakat önce duyan olmadığını söyledi.

Kaya, Alman kurdu cinsi köpeklerin vücudunun her yerinden defalarca ısırdığını, pitbull cinsi köpeğin ise kolunu ısırdığını ve uzun süre sıkarak bırakmadığını belirtti. Kaya, köpeklerin saldırısı sonrası kolunun koptuğunu söyledi.

“BU ANLARI ÖLENE KADAR UNUTMAYACAĞIM"

Kaya, diğer köpeklerin kendisini sürekli ısırdığını fakat pitbull cinsi köpeğin kolunu kaptığını, dakikalarca sıktığını daha sonra da kemiğine kadar parçaladığını söyledi. Kaya, “Bu anları ölene kadar unutmayacağım. Kendimi kurtarmaya çalıştıysam da başarılı olamadım. Birileri gelip beni bu halde yerde çırılçıplak buldu” ifadelerini kullandı.

Çevredekilerin kendisini hastaneye götürdüğünü anlatan Kaya, 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise çıktığını ve uzun bir tedavi süreci geçirdiğini anlattı. Kolunu kurtarmak için bütün doktorların seferber olduğunu gördüğünü fakat kangren olduğunu, kalan az bir kısmı da kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Psikolojisinin çok bozuk olduğunu, tedavi gördüğünü ifade eden Kaya, tedavisi bitince Çorlu'ya geldiğini, eşinin de yüzde 60 engelli olduğunu, bir kız çocuğu olduğunu ve çocuğunun evlenip boşandığını anlattı.