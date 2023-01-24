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Bir araç 3 yayı biçti

Edirne’de yolun karşısına geçmek isteyen yayalara bir otomobilin sürücüsü çarptı. Korkunç kazada ikisi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:00
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Edirne'de bir araç 3 yayı biçti

Bir araç 3 yayı biçti
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İHA'nın haberine göre, kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen S.A.M. yönetimindeki 26 BG 601 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayalardan A.G., B.K. ve T.A.'ya çarptı.

Çapmasın etkisiyle yola savrulan 3 yayadan ikisi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri, sürücü S.M.A.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

 

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