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Boş araziden vahşet çıktı

Edirne’de boş bir arsada yaklaşık 15 kedi ölü halde bulundu. Kedilerin ölüm sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 09:52
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Edirne'de boş araziden vahşet çıktı. 15 kediyi öldümüşler

Boş araziden vahşet çıktı
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Edirne’de boş bir arsada telef olmuş halde bulunan yaklaşık 15 kedinin ölüm sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Talatpaşa Mahallesi Külhan Sokak’ta bulunan boş bir arazide yaşandı.Boş bir arazide çok sayıda kedilerin telef olduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, telef olan kedileri telefonlarıyla kayda aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kedilerin ölüm sebebini açıklığa kavuşturmak için incelemelerde bulundu. Kedilerin ölüm sebebinin bulunması için araştırmalar devam ediyor.

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