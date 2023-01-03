﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında M.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada yedek lastik içerisine gizlenmiş 12 pakette 3 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Jandarma, sürücü M.A. ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)