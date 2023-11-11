Edirne’de feci kaza: 6 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Edirne’de feci kaza: 6 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Havsa ilçesinde Edirne istikametine giden A.C.'nin kullandığı 39 ACA 218 plakalı otomobil ile F.V.'nin kullandığı 34 GAD 734 plakalı hafif ticari araç, Edirne'nin Kırklareli kavşağında çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri paramparça olup hurdaya dönerken, hafif ticari araçta da ağır hasar oluştu. Araçlarda bulunan yaralılar, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kontrollü bölgeye çıkarıldı.

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İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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Aralarında çocukların da bulunduğu 6 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Polis ve jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yerde, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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