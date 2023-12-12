Edirne'de ilginç olay: Başıboş at trafikte terör estirdi

Edirne’de başıboş at arkasındaki arabayla ters yönde ilerleyerek karşı yönden gelen araçlara çarparak sürücülere büyük korku yaşattı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

KAYNAK: İHA
Edirne'de ilginç olay: Başıboş at trafikte terör estirdi

Olay, Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin üzerinde bulunmadığı arabalı at, hızlıca ters yönden gelen araçların üzerine doğru koşmaya başladı. Karşı yönden gelen sürücüler büyük korku yaşatan at arabası, park halindeki 5 araca çarpıp durdu.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ortalığı birbirine katan at, vatandaşlar tarafından cadde üzerinde bulunan bir ağaca bağlandı.

Olayın yaşandığı esnada kahvehanede oturan Mehmet Sönmez, atın yanına gelerek atı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından atı bağlı olduğu arabadan söken Sönmez, atı ipinden ağaca bağladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. At arabası polis nezaretinde çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. At ise ekipler tarafından olay yerinden alındı.

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