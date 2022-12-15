Kur Korumalı Mevduatta kur farkı ödenmedi. Mevduat sahipleri kara kara düşünüyor

Dolar/TL son 3 ayda yalnızca yüzde 2 arttı. Kur eylül ayı başında bulunduğu 18,2 seviyesinden 18,6 seviyelerine çıktı.

Bu gelişmelerle kurdaki artış mevduat faizini karşılamadığı için KKM sahipleri kasım ayında kur farkı ödemesi almamış oldu.

TOPLAMDA 91,5 MİLYAR TL ÖDENDİ

KKM’de ilk ödemelerin yapıldığı mart ayından itibaren bütçeden KKM sahiplerine toplam 91,5 milyar TL ödendi. Merkez Bankası’nın dönüşümlü hesaplar için ne kadar ödeme yaptığı ise henüz bilinmiyor

Bütçeden KKM sahiplerine mart ayında 11,7 milyar TL, nisan ayında 4,5 milyar TL, nisanda 4,8 milyar TL, mayısta 16,1 milyar TL, haziranda 23,3 milyar TL, temmuzda 15 milyar TL, ağustosta 9,3 milyar TL ve ekimde 6,6 milyar TL ödeme yapılmıştı.