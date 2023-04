Ediz Hun’un başrolünde olduğu ''On Kişiydiler'' Bursa ve İstanbul'da sahnelenecek

İHA'da yer alan haberde, Yeşilçam’ın unutulmaz aktörü Ediz Hun’un baş rollerinde yer aldığı, Agatha Christie’nin ölümsüz eserinden tiyatroya uyarlanan "On Kişiydiler", nisan ayı boyunca Bursa ve İstanbul’da perde açacak.



Seyircinin merak duygusunu finale kadar canlı tutmayı başaran örgüsüyle dikkat çeken "On Kişiydiler", 15 Nisan’da Bursa Bursa Akademik Odalar Birliği sahnesindeki temsilin ardından 18 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi ve 28 Nisan’da ise Sahne Dragos’ta İstanbul seyircisiyle buluşacak. Oyunun biletleri Biletinal’da satışta.



Savaş Özduran’ın çevirip sahneye uyarladığı, Burak Karaman’ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Ediz Hun’a Oya İnci, Savaş Özdural, Pelin Turancı, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Can Esendal, Ozan Dağara, Ilgın Angın ve Fatih Gülnar eşlik ediyor.