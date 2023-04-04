4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Ediz Hun’un başrolünde olduğu "On Kişiydiler" Bursa ve İstanbul'da sahnelenecek

Ediz Hun’un başrolünde olduğu "On Kişiydiler" Bursa ve İstanbul'da sahnelenecek

Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun'u ilk kez tiyatro seyircisiyle buluşturan "On Kişiydiler", 15 Nisan'da Bursa, 18 Nisan'da İstanbul'da sahnelenecek. Dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie'nin eserinden sahneye uyarlanan oyunun biletleri ise Biletinial'da satışa sunuldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:17
Takip Et

Ediz Hun’un başrolünde olduğu "On Kişiydiler" Bursa ve İstanbul'da sahnelenecek

Ediz Hun’un başrolünde olduğu ''On Kişiydiler'' Bursa ve İstanbul'da sahnelenecek
+
Aa
-

İHA'da yer alan haberde, Yeşilçam’ın unutulmaz aktörü Ediz Hun’un baş rollerinde yer aldığı, Agatha Christie’nin ölümsüz eserinden tiyatroya uyarlanan "On Kişiydiler", nisan ayı boyunca Bursa ve İstanbul’da perde açacak.

Seyircinin merak duygusunu finale kadar canlı tutmayı başaran örgüsüyle dikkat çeken "On Kişiydiler", 15 Nisan’da Bursa Bursa Akademik Odalar Birliği sahnesindeki temsilin ardından 18 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi ve 28 Nisan’da ise Sahne Dragos’ta İstanbul seyircisiyle buluşacak. Oyunun biletleri Biletinal’da satışta.

Savaş Özduran’ın çevirip sahneye uyarladığı, Burak Karaman’ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Ediz Hun’a Oya İnci, Savaş Özdural, Pelin Turancı, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Can Esendal, Ozan Dağara, Ilgın Angın ve Fatih Gülnar eşlik ediyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
3
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
4
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
6
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
7
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Gardiyan katili suç makinesi çıktı
﻿Gardiyan katili suç makinesi çıktı
﻿Gardiyan katili suç makinesi çıktı
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.